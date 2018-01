Lombardi: «Io candidata a Camera? E' una fake news»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Io candidata alla Camera? Questa è una bufala contro di me. Una fake news montata dal Pd. Questa è la loro campagna elettorale, fatta di falsi e aggressioni, mentre noi parliamo di soluzioni. Nell’immagine allegata trova già la risposta. E poi, per inciso, non mi sono mai serviti paracadute, quando e se cado mi rialzo da sola come tutti voi. Un caro abbraccio. Crediamo nelle idee, non alle bugie». Così Roberta Lombardi, candidata M5S alla presidenza della Regione Lazio, rispondendo a un commento sulla sua pagina Facebook smentisce la notizia di una sua presunta candidatura alla Camera.