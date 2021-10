Laura Granato (ex M5S) al Senato senza green pass: sospesa 10 giorni. Palazzo Madama: divieto di accesso senza certificato

No green pass, no accesso al Senato. La prova di forza della senatrice Laura Granato, entrata in mattinata a Palazzo Madama senza esibire il certificato verde, ha prodotto questo risultato: i senatori che rifiuteranno di mostrare all'ingresso la documentazione anti-Covid non potranno più entrare a Palazzo Madama e nei palazzi adiacenti che fanno capo al Senato. Lo ha deciso il Consiglio di presidenza dopo aver esaminato il caso.

L'invito a rifiutare il vaccino: lavori sospesi

Rifiuta il vaccino e il certificato verde la senatrice no Green pass, Laura Granato (ex M5S e ora al Gruppo Misto). Granato è entrata a Palazzo Madama, sede del Senato, rifiutando di mostrare il proprio certificato verde. Lavori sospesi, quindi, alla commissione Affari costituzionali del Senato. Il presidente Dario Parrini ha sospeso i lavori.

La parlamentare, professione insegnante, aveva annunciato ieri che non avrebbe mostrato il suo Green pass per entrare in Senato e oggi alza l'asticella: lancia la campagna per rifiutare il vaccino. «Amici, bisogna partire da qui! Farsi certificare all’hub vaccinale il rifiuto alla somministrazione del vaccino! Il vaccino non è obbligatorio! Nessuno può imporci una terapia sperimentale che ha mietuto anche vittime. Sono almeno 16 le vittime certamente correlate ai vaccini anti-covid, e sappiamo bene che questo dato è fortemente sottostimato a causa della cosiddetta farmacovigilanza passiva e delle rarissime autopsie condotte sui deceduti nell’imminenza della somministrazione della dose», scrive su Facebook.

Arriva la sospensione

Dieci giorni di sospensione: è la sanzione a carico della senatrice Laura Granato (Ac) che si è rifiutata di mostrare il green pass entrando in Senato. Lo ha deciso il Consiglio di Presidenza, come ha annunciato in Aula la presidente Maria Elisabetta Casellati. Casellati ha illustrato la decisione del Consiglio di presidenza di vietare l'ingresso «in tutte le sedi del Senato» ai parlamentari che non mostrano il certificato verde, decisione salutata da un applauso dell'Aula. Casellati ha quindi spiegato che in caso di violazione del divieto la sanzione è la sospensione per dieci giorni; la sanzione, ha aggiunto, viene irrogata «con effetto immediato» a Granato, che è entrata oggi rifiutando di esibire il green pass.

foto Ansa

Ma perchè rifiutare addirittura un vaccino? Un preparato farmacologico che protegge dalle complicanze gravi che sorgono quando si contrae il Covid? Ecco la risposta della senatrice: «Ora penso sia giunto il momento di andare a registrare il nostro rifiuto all’hub vaccinale, cosicché lo Stato finalmente si dovrà assumere formalmente l’onere di rimuovere ogni ostacolo di ordine economico». Tamponi gratis, insomma. Perchè, prosegue Granato «la nostra legittima facoltà di non vaccinarci ha pari dignità rispetto a quella di vaccinarsi».