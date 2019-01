"Augurò" lo stupro alla Boldrini: sindaco leghista condannato a 20 mila euro di multa

Matteo Camiciottoli, il sindaco leghista di Pontinvrea, accusato di diffamazione ai danni dell'allora presidente della Camera Laura Boldrini, è stato condannato daI tribunale di Savona al pagamento di 20 mila euro di multa con pena sospesa subordinata al risarcimento dei danni entro un mese. I danni sono quantificati in 20 mila euro per Laura Boldrini e 100 euro per ognuna delle associazioni costituitesi parti civili: Unione Donne Italiane, Differenza Donna, Se non ora quando, Donne in rete e Centro per non subire violenza.Boldrini aveva querelato Camiciottoli che commentando sui social gli stupri avvenuti in spiaggia a Rimini nell'estate 2017 aveva scritto che gli arrestati «dovevano essere mandati ai domiciliari a casa della Boldrini, magari le mettono il sorriso». Oltre a questo, Camiciottoli dovrà pagare le spese processuali (3.500 euro per Boldrini, 1.980 euro per ognuna delle cinque associazioni). Il pm Chiara Venturi aveva chiesto 8 mesi di reclusione. Camiciottoli ha annunciato che ricorrerà in appello.