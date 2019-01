Senatore M5s: «Banche controllate da Savi di Sion». Scoppia la polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il senatore grillino Elio Lannutti con un post farneticante su Twitter cita i Protocolli dei Savi di Sion, un falso documento creato all'inizio del XX secolo per diffondere l'odio verso gli ebrei nell'impero russo, base moderna dell'antisemitismo, per sostenere una tesi complottista sulle banche.«Gruppo dei Savi di Sion” e Mayer Amschel Rothschild, l’abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il Sistema Bancario Internazionale,portò alla creazione di un manifesto: “I Protocolli...», è lo sconclusionato post del senatore grillino.«Scusate ma dove stiamo andando a finire? Dovrò espatriare io, in quanto ebreo? Un senatore dei 5 Stelle cita i Protocolli dei Savi di Sion, l'emblema dei falsi alla base dell'antisemitismo moderno come fonte per spiegare il controllo bancario. Siamo veramente a un punto grave. Orribile», scrive su Twitter Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd alla Camera.«Le dichiarazioni del senatore Lannutti sui Protocolli dei Savi di Sion sono il punto più basso di questo mix di odio, negazionismo e razzismo che riaffiora sempre più spesso. Il leader M5S Di Maio prenda le distanze daqueste farneticazioni antisemite», afferma il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.«Quando ho visto il tweet del senatore Elio Lannutti sui 'protocolli dei savi di Sion' ho pensato che fosse opera di qualcuno che ha avuto accesso al suo account, ma passate 24 ore devo davvero pensare che quelle assurde parole siano davvero sue e non ne sia pentito, visto che non le ha rimosse. Davvero preoccupante che un senatore del partito di governo possa credere alla più classica delle mistificazioni antisemite, smascherata da più di un secolo e per di più ricevere 77 'likè. Ma trovo molto più preoccupante che il Movimento 5 Stelle non abbia sentito il bisogno di prendere le distanze o fare una qualsiasi dichiarazione al riguardo. Un senatore 5S può essere espulso se non obbedisce prontamente alle giravolte programmatiche dei capi, ma se sposa le tesi del più truculento antisemitismo non arriva neppure una smentita. Inquietante!». Lo afferma in una nota il vicecapogruppo vicariodei senatori di Forza Italia Lucio Malan.