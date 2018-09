Coniugi seviziati a Lanciano, Salvini: «Queste bestie devono marcire in galera»

«Coniugi massacrati a Lanciano, in manette tre rumeni che stavano fuggendo con i soldi rubati. Grazie alle nostre Forze dell'Ordine, queste bestie devono marcire in galera! #tolleranzazero». Così in un tweet il ministro Salvini commenta i tre arresti per la rapina di Lanciano nella quale due coniugi sono stati picchiati e alla donna è stato amputato il lobo di un orecchio.LEGGI ANCHE Rapina in villa, in fuga il capobanda: interrogatorio serrato di tre romeni