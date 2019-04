​Sedicenne ferito, Salvini: «Se non avesse fatto il rapinatore starebbe guardando Ballando»

Sul 16enne ferito a Roma e lasciato davanti al policlinico Gemelli, il vicepremier Salvini commenta: «Sembra che ieri notte ci sia stato il primo episodio di legittima difesa , in provincia di Roma. Pare che ilscaricato davanti al policlinico Gemelli con ferite d'arma da fuoco facesse parte di un gruppo di rapinatori. Mi è stato chiesto se mi dispiace. Ho risposto che se non avesse fatto il rapinatore starebbe bene a guardare Ballando con le stelle». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Torino per presentare i candidati del Carroccio.