Ignazio La Russa ringrazia chi l'ha votato come presidente del Senato. E ringrazia anche per i voti arrivati dalla minoranza. Perché ci sono state defezioni nella maggioranza: parte di Forza Italia non ha partecipato al voto e quindi non ha votato per La Russa. Ecco perché c'è un clima di colpo di scena a Palazzo Madama e un rimpallo di responsabilità.

La Russa, i numeri

Il nuovo presidente è stato eletto con 116 voti, il centrodestra esprime 115 senatori: una parte di Forza Italia non ha votato per lui. In questo momento c'è quindi un presidente del Senato indicato dalla premier in pectore che è stato eletto ma senza l'appoggio di una parte fondamentale della maggioranza del governo che verrà formato.

Sono mancati 18 voti di Forza Italia che sarebbero stati compensati da voti provenienti dalla minoranza. Dei 18 senatori di Fi 2 sono entrati nella cabina per votare (Berlusconi e Casellati). Mancano all'appello almeno 16 voti che portano a 100 il perimetro di voti su cui sulla carta poteva contare il neo presidente, senza avere la maggioranza necessaria per essere eletto. Questi 16 voti sono quindi giunti da altri gruppi (Pd, M5s, Azione, Avs, Svp, Maie) o dall'indipendente Dafne Musolino o dai senatori a vita.

Maggioranza divisa, opposizione pure

Secondo i calcoli di Youtrend sarebbero 17 i senatori fuori dal centrodestra che hanno scritto sulla scheda il nome di Ignazio La Russa. La maggioranza, quindi, si divide alla prima prova d'aula ma altrettanto fa l'opposizione. Dunque chi nella minoranza ha votato per La Russa? Il principale indiziato, secondo i dem, sarebbe il Terzo Polo. Matteo Renzi respinge le accuse: «Noi abbiamo votato scheda bianca, non siamo stati noi. Quando faccio una cosa la rivendico è chiaro che si sta giocando un regolamento di conti nel centrodestra», ha aggiunto il leader Iv che stamattina ha trascorso molto tempo tra i banchi dei senatori Pd. Idem dice Calenda. «Noi abbiamo votato scheda bianca». Così sui social il leader di Azione risponde ad un tweet che sull'elezione di Ignazio La Russa presidente del Senato avanza «sospetti sui senatori di Calenda e Renzi». Calenda in un tweet aggiunge: «Al di là dei numeri non esiste per noi liberali votare un nostalgico del fascismo. Fine».

Renzi ha già un posto nel nuovo potere, lui ha fatto votare La Russa. Lo ripetono tutti ma proprio tutti in senato#direttamessaggero — mario ajello (@ajello63) October 13, 2022

Chi ha votato La Russa?

Mentre termina il riconteggio dei voti si cerca di capire dunque da chi provengano i voti che hanno contribuito all'elezione del neo-presidente del Senato. Serpeggia il sospetto che ci possa essere stato un voto dei 9 senatori di Italia Viva e Azione: una "mossa del cavallo" di Renzi per far capire che Forza Italia non è così determinante come vuole far credere e che una maggioranza alternativa è possibile.

Ma i numeri non tornano. Da zone del Pd negano che ci sia stato un'assist da parte loro e puntano il dito contro il Movimento 5 Stelle: diversi senatori pentastellati, si fa notare, sarebbero restati nella cabina per il voto più del necessario, più della semplice consegna di una scheda bianca. . Ma qualcuno questi voti li ha dati: «Noi non abbiamo fatto soccorso rosso, bisognerà capire meglio anche se qualche intuito possiamo averlo su cosa è successo», afferma Roberto Morassut deputato Pd in diretta al Messaggero. «Questo scivolone mostra che le contraddizioni interne alla maggioranza sono più pesanti di quanto sembra».

Berlusconi: «Disagio in Forza Italia su governo»

Berlusconi giustifica la defezione forzista e ammette le tensioni sulla formazione del futuro governo. «Sinceri auguri al nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa - si legge in una nota - Forza Italia ha voluto dare un segnale di apertura e collaborazione con il voto del presidente Berlusconi. Ma in una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato è emerso un forte disagio per i veti espressi in questi giorni in riferimento alla formazione del governo. Auspichiamo che questi veti vengano superati, dando il via ad una collaborazione leale ed efficace con le altre forze della maggioranza, per ridare rapidamente un governo al Paese».

Letta: «Parte dell'opposizione vuole entrare in maggioranza»

«Irresponsabile oltre ogni limite il comportamento di quei senatori che hanno scelto di aiutare dall'esterno una maggioranza già divisa e in difficoltà. Il voto di oggi al Senato certifica tristemente che una parte dell'opposizione non aspetta altro che entrare in maggioranza». Lo scrive su Twitter il segretario Pd, Enrico Letta.