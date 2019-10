M5S, a Napoli la kermesse grillina con Conte e forse Grillo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI Prende forma il programma di Italia 5 Stelle, la kermesse che si svolgerà a Napoli il 12 e 13 ottobre. Tra i presenti, si legge sul blog delle Stelle, ci saranno tutti i ministri del Movimento e qualche «ospite esterno», a cominciare dall'economista, Gunter Pauli tra gli iniziatori della «Blue economy» e diverse volte ospite del blog di Beppe Grillo. Pauli, insieme ad altri esponenti M5S, sarà tra i relatori dell'agorà «io sono il futuro», incentrata su ambiente, innovazione, economia circolare. Nel programma, ancora in via di definizione e con la presenza di Beppe Grillo non ancora ufficializzata, nella giornata di sabato figurano di versi «big» del Movimento: dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa al Guardasigilli Alfonso Bonafede, dalla vicepresidente del Senato Paola Taverna al ministro per la Pa Fabiana Dadone fino alla titolare del Lavoro, Nunzia Catalfo, e a quella dell'Innovazione Paola Pisano. La sindaca di Torino sarà alla Mostra d'Oltremare sabato mentre la prima cittadina di Roma, Virginia Raggi, interverrà domenica, quando sui palchi delle agorà saliranno anche il titolare del Mise Stefano Patuanelli, l'ex ministro e attuale portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Enrico Giovannini, e il capo politico del M5S Luigi Di Maio. Programma diverso, invece, per l'Arena, la zona della kermesse dedicata agli interventi politici di primo piano e, in tarda serata, allo show musicale. E lì che, sabato sera, dovrebbe parlare il premier Giuseppe Conte.