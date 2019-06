© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Ritorno alle votazioni per le cariche parlamentari del direttivo e studio di nuovi meccanismi di cooptazione a più livelli per valorizzare il lavoro dei parlamentari. La riorganizzazione del M5s passerà anche per una rivisitazione delle regole che il Movimento si è dato in Parlamento innanzitutto con un ritorno alla votazione per l'indicazione dei componenti del direttivo e quindi dei capigruppo in Parlamento. Cariche che allo stato scadono a dicembre dopo che erano state indicate ad inizio mandato dal capo politico Luigi Di Maio e solo ratificate con un voto dei parlamentari. Al moneto però, raccontano i 5 Stelle, il meccanismo di votazione è ancora allo studio: c'è anche l'idea di valutare la possibilità di procedere ad una votazione su una sorta di «squadra» oppure di procedere con votazioni sui singoli candidati. Il M5scontinuerà a seguire la rotazione delle cariche che però verranno rinnovate annualmente; per i presidenti delle Commissioni è invece già prevista la rotazione a metà legislatura. Intanto va avanti il lavoro di dialogo con il territorio da parte del capo politico: Di Maio è stato oggi a Terni ma gli incontri con le assemblee locali dovrebbero continuare per tutta l'estate. Al momento però non sarebbe previsto ancora una data per le votazioni degli iscritti su Rousseau.