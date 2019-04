di Diodato Pirone

L'emozione, il dolore, la felicità, la voglia di futuro. "Scegli il futuro" https://www.youtube.com/watch?v=R3tErFvAgag è il video lanciato oggi dal Parlamento europeo per incoraggiare i cittadini a recarsi alle urne il prossimo 26 maggio. Quelle per il prossimo parlamento europeo saranno le elezioni più importanti da quando il parlamento è nato, 40 anni fa.Diretto dal pluripremiato Frédéric Planchon, il film documenta i momenti intensi, belli e fragili che vivono i bambini appena nati quando fanno il loro ingresso nel mondo.Il film è narrato da una giovane ragazza che fa appello al senso di responsabilità degli elettori. “Ognuno di noi può lasciare un segno, ma insieme possiamo fare la differenza.Scegli l'Europa in cui vuoi che io cresca”. Le elezioni europee, che si terranno in tutti i paesi dell'UE tra il 23 e il 26 maggio, determineranno la forma e la direzione future dell'Unione europea.Il tema del restare uniti è in linea con i risultati di un sondaggio telefonico commissionato dal Parlamento nelle scorse settimane secondo il quale l'80% dei cittadini concorda sul fatto che ciò che unisce gli europei è più importante di ciò che li separa.