Juncker chiede maggiori sforzi da parte dell'Italia per la Giuseppe Conte, con il quale ha avuto un colloquio a Palazzo Chigi, all'indomani dell' chiede maggiori sforzi da parte dell'Italia per la crescita . Il presidente della Commissione Ue ha incontrato, con il quale ha avuto un colloquio a Palazzo Chigi, all'indomani dell' allarme lanciato dall'Ocse sull'economia italiana . «Le autorità italiane facciano sforzi supplementari per mantenere in vita la crescita in Italia», ha detto.

«leggermente preoccupato per il fatto che l'economia italiana continua a regredire».



In materia di immigrazione serve «una solidarietà più articolata tra l'Europa e l'Italia, che porta un grande fardello», ha quindi sottolineato Jean-Claude Juncker, tornando a ricordare il finanziamento di un miliardo dato all'Italia per l'immigrazione e che dunque l'Ue non l'ha lasciata sola.



In merito alla Tav, Juncker ha evidenziato che «la Torino-Lione non è un progetto ideologico, è un progetto tecnico. Abbiamo concordato che i ministri di Italia e Francia parlino tra loro e poi con la commissaria Ue per vedere quale soluzione si può trovare. Lascio alla cura di francesi e italiani trovare un accordo».

«In settimana confidiamo approvare il decreto crescita con misure in grado dare impulso a crescita e effettiva e potenziale», ha detto il premier Conte al termine del colloquio, spiegando di aver illustrato a Juncker anche il decreto sblocca-cantieri.

«Il Governo - ha aggiunto - aveva previsto il rallentamento del debito pubblico per questo ha elaborato una manovra che vuole perseguire una politica espansiva ma responsabile approvando misure di cui il paese necessitava da troppi anni per ristabilire equità sociale».

«Tra Italia e Commissione Ue è grande amore, con tutti i ministri italiani», ha poi sorriso Juncker, senza nascondere tuttavia di essere