di Alberto Gentili

«L'iva non aumenterà. Punto. Questo è l'impegno della Lega. Siamo al governo per abbassare le tasse, non per aumentarle come hanno fatto gli altri governi»). Poi è arrivata la frenata di Garavaglia:

Era, è, e sarà l’aumento dell’Iva il nodo del contendere tra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Complice la campagna elettorale che impedisce alla politica di dire la verità agli elettori, appena Tria questa mattina ha ribadito che «la legislazione vigente è confermata in attesa di definire misure alternative», annunciando di fatto l’intenzione di far scattare l’aumento dell’Iva da 23 miliardi di euro nel 2020 se non si troveranno soluzioni alternative, è subito arrivato lo stop del leader grillino («Con questo governo non ci sarà nessun aumento dell’Iva, deve essere chiaro») e di quello leghista («Tria è stato frainteso», ha detto il sottosegretario all'Economia.Il problema, per Di Maio e Salvini, è però la dura congiuntura economica e le numerose promesse da mantenere. Con l’economia ormai in recessione e una crescita che secondo diversi istituti internazionali dovrebbe essere a zero se non un paio di decimali sotto e il rapporto deficit-Pil avviato a sfondare il tetto del 3% (l’ultima stima senza scatto dell’Iva è il 3,4%), i margini di manovra sono strettissimi. In più la Lega vuole la flat tax per l’Irpef che no n costa meno di 12 miliardi, la conferma di quota 100 per le pensioni e i 5Stelle pretendono di rinnovare il reddito di cittadinanza. Interventi per altri 16 miliardi. Insomma, la prossima legge di bilancio se davvero Di Maio e Salvini volessero sterilizzare lo scatto dell’Iva partirebbe da 50-52 miliardi. Impresa titanica se non impossibile. L’altra strada sarebbe fare altro deficit ma con lo spread in risalita e un debito arrivato oltre al 132% del Pil, anche questa appare impraticabile.