L'Italia felix vista solo da Di Maio

di Osvaldo De Paolini

Io credo possa esserci un nuovo boom economico come negli anni ‘60, allora avevamo le autostrade e ora la nuova sfida sono le autostrade digitali». La previsione espressa dal ministro Luigi Di Maio in occasione degli Stati generali di Consulenti del lavoro, è appunto una previsione. Più che legittima, naturalmente, soprattutto se viene dal ministro dello Sviluppo Economico che per definizione dovrebbe essere colui che maggiormente è titolato ad anticipare i trend di crescita del Paese. L'Italia in zona...