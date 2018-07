Impeachment Mattarella, Di Maio fa mea culpa: fu una scelta sbagliata

Di Maio fa mea culpa sulla richiesta di impeachment per Mattarella. «Sicuramente quello è stato un momento di grande rabbia, però ho imparato in questi anni che quando si prende una strada sbagliata c'è sempre tempo per tornare indietro e fare la cosa giusta

razie a quel cambio di idea è nato un Governo che credo qualcosa di buono lo stia facendo».

», ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro a Montemarcello a 'Liguria d'Autore' commentando il suo dietrofront alla richiesta di impeachment verso il presidente della Repubblica. «G