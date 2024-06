A «Complimenti Bonelli!» e «Complimenti Fratoianni!». Si stringono la mano, si abbracciano, pugno al cielo. Così i due leader di Avs hanno festeggiato questa notte al comitato elettorle l'exploit inaspettato ottenuto alle europee: secondo la proiezione delle 01.00, il partito avrebbe ottenuto il 6,8% superando le previsioni dei sondaggi delle ultime settimane, che stimavano per il partito un 4,6%. Una crescita rilevante considerando che alle politiche del 2022 Avs si era portato a casa appena il 3,6%. Sembra aver funzionato quindi la strategia dei Verdi di costruire e far convergere la campagna elettorale attorno a volti noti nel panorama nazionale, senza mai deviare dai temi cari alla sinistra: l'ambiente, le migrazioni e i diritti.

ILARIA SALIS

«Credo che ora possiamo dirlo: Ilaria Salis è europarlamentare», ha annunciato Fratoianni. Obiettivo centrato, quindi, per una delle candidature simbolo di questa tornata elettorale. La maestra antifascista, ai domiciliari per aver aggredito un gruppo di neonazisti nel febbraio del 2023, è stata candidata per farla liberare dalle grinfie dell’Ungheria di Orban. «Ne abbiamo sentite molte. Ci hanno accusato di usare candidature a fini strumentali e di aver messo a rischio la condizione di chi era già a rischio».

I CANDIDATI

Parlando sempre di candidature bandiera, non si può non citare Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace, piccolo comune calabrese, e figura simbolo del contestato modello di integrazione dei migranti. Ma anche Leoluca Orlando, conosciuto per la sua forte opposizione al clan mafioso Cosa nostra, durante il suo primo periodo da sindaco di Palermo. Poi il grande tema dei candidati soffiati al Partito democratico della segretaria dem Elly Schlein, che ai tre sopra citati si aggiunge Ignazio Marino, l’ex sindaco di Roma, che dopo essere uscito dalle porte di Palazzo Senatorio quasi 10 anni fa, nel lontano 2015, è tornato sulla scena politica, al fianco di Bonelli e Fratoianni. Ma questa volta, però, puntando a un seggio tutto suo a Strasburgo. «Quale provvedimento porterò avanti una volta arrivato in parlamento europeo? Sicuramente quello su cui mi sono impegnato, ovvero la questione della salute che sta facendo un passo indietro in tutta Europa», ha detto Marino.

I PUNTI

In questo primo successo rosso-verde, la scelta dei punti programmatici ha sicuramente contribuito ad ampliare il bacino elettorale del partito. Un omnibus di ideali, punti programmatici e temi che hanno sicuramente attratto e raccolto gli insoddisfatti della sinistra e in particolare i delusi dal Partito democratico. Tra i temi principali, quello dell'immigrazione, al centro anche della chiusura della campagna elettorale tenutasi il 7 giugno a Pozzallo. Ma Avs è forte anche del consenso che l'ambientalismo riscuote. Come anche del tema della Guerra: «La guerra - ha spiegato Fratoianni - porta nazionalismo e destra. Quando metti in campo un'altra proposta invece i risultati arrivano. E il risultato questa sera sembra sia arrivato per noi, per una proposta che ha avuto il coraggio di osare» Punti di un programma elettorale che guarda al sociale e ai diritti umani, ma anche temi bandiera, che arrivano là dove il Partito democratico non può più arrivare. Per il suo posizionamento e per restrizioni strategiche che ne hanno fatto un gigante della politica, che non si può più permettere di sbilanciarsi su alcune questioni. Una fra tutte: il tema delle armi in Ucraina. «Diciamo basta a un'economia che rischia di trasformarsi in economia di guerra - ha dichiarato Bonelli. Penso che dobbiamo interpretare queste preoccupazioni. Non è che l’inizio. Continuiamo a combattere!». ©