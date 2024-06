Ilaria Salis chiede di essere trasferita nell'ambasciata italiana a Budapest. La donna ha scritto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro degli Esteri Antonio Tajani, al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per chiedere di scontare la misura cautelare dei domiciliari nell'ambasciata italiana per evitare «pericoli per la sua sicurezza», per la sua famiglia e per i cittadini italiani che la assistono, dopo la rivelazione in tribunale del suo indirizzo e le minacce ricevute attraverso un sito neonazista. E' quanto ha detto all'ANSA Roberto Salis, padre dell'italiana imputata in Ungheria e candidata alle europee con Avs.

I domiciliari e il profilo Instagram

Qualche giorno fa Ilaria aveva aperto un profilo Instagram. E il suo primo messaggio è un ringraziamento a compagni, compagne e anche perfetti sconosciuti che le sono «stati vicini» e sono la sua «forza», ma anche una precisazione: «ancora in attesa di sentenza - ha rimarcato - rischio 24 anni di 'carcere duro', che equivalgono circa a 120 anni ai domiciliari. Il pozzo ha solo cambiato forma, purtroppo sono ancora lì dentro».