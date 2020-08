Il ministro Boccia minacciato di morte: «Se richiudete un'altra volta ti vengo a prendere e ti uccido»

Caro @F_Boccia un grande abbraccio da me e da tutto il @pdnetwork. La maggioranza degli italiani è schierata per fermare l’odio, uniti ce la faremo — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) August 15, 2020

Solidarietà a ministro @F_Boccia per le minacce di morte ricevute su Facebook. Mai piegarsi davanti violenza e intimidazioni. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) August 15, 2020

Ultimo aggiornamento: 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. È il commento choc con leinviato su Facebook al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. A denunciarlo è lui stesso sulla sua pagina social. «. Ho letto questo messaggio più di una volta, poi guardavo la sua foto e vedevo un padre con in braccio suo figlio... Incredulo guardo il suo profilo e vedo un utente rabbioso, che inneggia a Diabolik e Carminati, un militante della destra estrema che rimpiange lo squadrismo». Ha scritto il ministro mostrando il post con la minaccia.«Non mi faccio intimorire da una minaccia di morte su Facebook, non è la prima e purtroppo non sarà l'ultima fino a quando ci saranno gli alimentatori di odio; ho provveduto come sempre a segnalarlo alle autorità competenti - spiega Boccia nel post - Noi andiamo avanti, a testa alta, tutelando sempre e soltanto la sicurezza sanitaria e i diritti di tutti, a partire dal diritto alla salute che non può essere calpestato dai negazionisti e dagli squilibrati che non ci fanno paura #bastaodio».«Solidarietà a ministro Boccia per le minacce di morte ricevute su Facebook. Mai piegarsi davanti violenza e intimidazioni». Così su Twitter la sindaca di Roma. Solidarietà anche dal segretario del Pd: «Caro @F_Boccia un grande abbraccio da me e da tutto il@pdnetwork. La maggioranza degli italiani è schierata per fermare l’odio, uniti ce la faremo».