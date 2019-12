Senato, manovra di Bilancio, stop a cannabis, Tobin tax e mercato energia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha dichiarato inammissibili 15 misure (ricomprendenti diversi commi) del Ddl di Bilancio con la manovra: dalla Tobin tax al rinvio del mercato tutelato dell'energia. Stop anche alle misura sulla canapa, in sostanza una liberalizzazione della cannabis con principio attivo thc inferiore allo 0,5 per cento. Le norme sono state dichiarate inammissibili, ha riferito Casellati, in quanto estranee a quanto previsto dall'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica del 2009.