© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA «O funziona questo governo oppure la legislatura non potrà continuare, deciderà il Capo dello Stato ma non c'è nessuna alternativa a questo governo». Lo dice Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie a Radio 24, rispondendo ad una domanda su un possibile governo «Salvini-Renzi: »No, il partito democratico ha dato già tanto. Basta così«.