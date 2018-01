Centrodestra, la rivolta delle regioni: via Scilipoti, Razzi resta /I candidati M5S, via no vax e pasdaran /Le liste

di Emilio Pucci

Emilia, Puglia, Liguria, Marche, Sicilia, Campania. Monta la protesta dei quadri regionali di Forza Italia per le scelte calate dall'alto. Le liste azzurre saranno presentate soltanto questa mattina. Arriveranno al fotofinish anche a causa delle proteste locali. Scoppia la rivolta: «Troppi i paracadutati», l'accusa che si leva dai territori. Resta fuori infatti la maggior parte dei nomi proposti dai coordinatori invitati uno ad uno nei giorni scorsi a villa San Martino. In Liguria è rivolta per l'arrivo di...