Gualtieri sindaco di Roma: «Grazie ai romani, inizia lavoro per rilanciare la Capitale». E conferma: giunta senza M5S

«Grazie ai romani per questo risultato così significativo, di cui sono onorato. Ci metterò tutto il mio impegno». Queste le prime parole di Roberto Gualtieri che si appresta a diventare il nuovo sindaco di Roma, dal suo comitato elettorale. Il candidato del centrosinistra è in netto vantaggio sull'avversario Enrico Michetti nelle proiezioni.

Roberto Gualtieri, chi è l'ex ministro nuovo sindaco di Roma

Gualtieri, le prime parole del nuovo sindaco

«Io sarò il sindaco di tutti. Ora inizia un lavoro per fare funzionare meglio Roma, per creare nuova occupazione, per una città più inclusiva e vicina alle persone, leader della transizione ecologica, della cultura e della scienza», il primo messaggio del nuovo primo cittadino della Capitale.

Gualtieri ha ringraziato i suoi sfidanti nella sede del suo comitato elettorale: Enrico Michetti, Carlo Calenda e la sindaca di Roma Virginia Raggi «per l'impegno profuso in questi anni». Gualtieri ha ringraziato i volontari del suo comitato e ha parlato di «una bellissima campagna elettorale».

Patto per lo sviluppo

«Tutti i municipi saranno motore fondamentale per noi, vogliamo una città dei quartieri. Voglio rivolgermi a tutte le forze sociali, economiche, produttive: è il tempo di realizzare un grande patto per lo sviluppo e occupazione. Chiedo a tutte le forze di questa città, a tutti di partecipare per una grande stagione di rilancio», ha sottolineato.

«Costruiremo una bella politica partecipata, lo dico a chi non è andato a votare e ha perso fiducia nella politica», sostiene Gualtieri. «Dobbiamo lavorare perché si superi e si riduca l'astensionismo».

«Da domani al lavoro, oggi grande festa»

«Da domani ci metteremo a lavoro, ma oggi andiamo in piazza Santissimi Apostoli alle 18 per una grande festa insieme», l'invito agli elettori (e non) di Gualtieri.

La giunta

«Noi dialoghiamo con tutti, ma sulla giunta farò quello che ho detto in campagna elettorale». Così Roberto Gualtieri intervistato a più riprese nella sede del suo comitato elettorale, risponde su un eventuale coinvolgimento in giunta del M5s o di rappresentanti di Azione. Gualtieri ha sempre escluso apparentamenti. «Il perimetro politico della nostra maggioranza è quello delle elezioni», ha aggiunto in un'altra intervista.

Le periferie

«Serve visione, apertura e ascolto. Bisogna favorire l'allargamento della coalizione alle forze civiche. Le periferie che non hanno votato? Non le abbandonerò, saremo lì. Il nostro assillo sarà garantire a tutti diritti di cittadinanza piena. Roma ce la può fare», ha sostenuto il nuovo sindaco.