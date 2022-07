Grillo, ultimatum a Conte: «Se deroghi sul secondo mandato lascio il M5S»

Grillo difende il secondo mandato arrivando anche a minacciare un addio al suo Movimento 5 Stelle . E in questo senso si legge l'ultimatum recapitato a Giuseppe Conte in una telefonata avuta nella serata di ieri: sarebbe il fondatore del M5S disposto anche ad abbandonare la nave se una delle regole auree del partito dovese essere aggirata: «Se deroghi al secondo mandato devo fare a meno di me, lascio il Movimento 5 Stelle», l'affondamento del fondatore e garante.

Il nodo del secondo mandato

Da qui alle verrà 48 ore il nodo andrà sciolto, tra domani - con il rientro di a Conte Roma - e venerdì una decisione presa. Ma la posizione del fondatore e padre nobile del Movimento resterebbe granitica, anche alla micro-deroga , caldeggiata dall'ex premier, che salverebbe appena 4-5 fedelissimi. Conte, stando alle voci interne Movimento, non avresti intenzione di andare allo scontro con Grill, ecco le possibilità di arrivare a una "eccezione" limitarsi a vendere lo sconforto dei parlamentari con due spalle.

Conte: «Campo largo da Calenda a Brunetta, noi siamo altro. Dai giovani urlo di disperazione per gli stipendi bassi»