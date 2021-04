Grillo, il caso del figlio irrompe alla Camera. L'avvocato Bongiorno: «Il video è una prova». I Maneskin: «Stupro anche se viene denunciato dopo»

Il caso Grillo irrompe nell'Aula della Camera all'apertura dei lavori. Il centrodestra attacca e chiede chiarimenti ma anche il capogruppo di Leu Federico Fornaro deplora il video del fondatore M5s. La prima a prendere la parola è la deputata di Fratelli d'Italia Lucaselli che chiede la convocazione immediata della conferenza dei capigruppo sul tema. Molto dure anche le critiche della deputata della Lega Ravetto e di Fi Valentini ma anche Leu critica «il garantismo a correnti alternate» del Garante M5s.

«Questo modo di concepire la giustizia, giocandola sui social e non nelle aule di tribunale, è aberrante. Ed è ciò che suo marito Beppe ha sempre fatto con i suoi seguaci: si chiama giustizialismo. Io invece aspetto e rispetto le sentenze, come tutti i cittadini». Così intanto, Maria Elena Boschi risponde su Fb alla moglie di Beppe Grillo. «Parvin Tadjik, la moglie di Beppe Grillo, risponde al mio video di ieri dicendo che suo figlio è innocente, che la ragazza era consenziente, che ci sono le prove. Io non faccio il processo sui social, gentile signora. Le sentenze le decidono i magistrati, non i tweet delle mamme» aggiunge.

«Questo video lo porterò in Procura perché reputo che sia una prova a carico». Lo ha detto l'avvocato Giulia Bongiorno a “L'Aria Che tira” su La7. «È una prova che documenta una mentalità dell'eufemizzazione, spesso usata dagli uomini per giustificarsi quando sono imputati» afferma Bongiorno che su questa linea di difesa aggiunge: «Si dice alle vittime, state attente. Ma noi non ci facciamo intimidire!».

Parvin Tadjik, la moglie di Beppe Grillo, risponde al mio video di ieri dicendo che suo figlio è innocente, che la...

«Saranno i tribunali a giudicare la vicenda che coinvolge il figlio di Grillo. Il garantismo va praticato sempre, non quando c'è di mezzo un interesse personale». Lo scrive su Facebook Raffaella Paita, deputata di Italia Viva.

«Ma ciò che più indigna nel video di Grillo è che non c'è la minima traccia di rispetto verso le donne vittime di violenza. Grillo è lo stesso che nel 2015 gettava fango su di me e chiedeva che mi ritirassi per un'indagine da cui poi sono stata pienamente assolta. Tutto cambia, Beppe. Se fossi come te, oggi dovrei dire #Grilloritirati», conclude.

«Non sono io il pubblico ministero, e non sta a me giudicare l'innocenza o la colpevolezza, quello lo farà chi di dovere. Io voglio soltanto parlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale se uno stupro viene denunciato dopo otto giorni allora non era stupro. Non è così». Così Damiano David, frontman dei Maneskin, ha oggi deciso di esprimere la sua opinione sul discusso video di Beppe Grillo, con il quale il leader del M5S difende il figlio dalle accuse di stupro per cui è stato rinviato a giudizio.

«Ci sono persone, soprattutto donne - scandisce l'artista - che si rendono conto molto tempo dopo e trovano il coraggio di denunciare molto tempo dopo. Perché siam o abituati a pensare che molte cose siano legittime quando in realtà non lo sono e perché c'è un problema proprio di fondo e di educazione. Quindi vi prego di informarvi e di astenervi da dichiarazioni tanto disumane. Almeno, ai miei followers, ecco», puntualizza secco Damiano.

Beppe Grillo difende il figlio Ciro, va in scena la svolta garantista