Non sarà facile per Conte e Grillo vivere in diarchia. Ma la soluzione che si sta profilando, per mettere fine con un armistizio alla guerra tra Giuseppe e Beppe su chi deve comandare nel Movimento 5 stelle, è appunto quella di avere l’uno come capo politico e l’altro come padre nobile e quando si tratta di decidere le cose importanti, come nel caso della giustizia in cui è scoppiata la rissa tra loro, l’intenzione è quella di sentirsi,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati