Gente che campa pubblicizzando il gioco d’azzardo augura a noi ogni male possibile, non vogliono vivere in un paese con i porti chiusi (forse temono qualche bisca di stato in meno). Uomini della sinistra frou frou ricomponetevi, e rilasciate l’Italia senza condizioni, mi appello a quel briciolo di “essere nel mondo” che dovrebbe riuscire a muovervi a più miti contegni

.

Beppescatenato sul suo blog contro la sinistra e anche contro Claudio, colpevole di aver detto pubblicamente di non voler vivere in un paese che chiude i suoi porti.«La rabbia disperata dei sodali dell’intellighenzia piddina è davvero impressionante - scrive Grillo -. Il livor furioso che si è scatenato nei cervelli che fiancheggiano la sinistra sta tracimando oltre ogni ragionevolezza. Sono talmente arrabbiati che pregano per le disgrazie, le invocano, tifano per le buche a Roma e guardano al mondo con la stessa fregola degli appassionati di B Movie Horror, roba che indurrebbe alla scaramanzia persino l’aspirapolvere per il popcorn».Poi l'attacco all'attore romano Amendola che però non viene nominato: «