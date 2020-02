Caso Gregoretti, il primo atto formale che avvicinerà Matteo Salvini all’aula di udienza sarà la trasmissione del fascicolo dell’autorizzazione a procedere al Tribunale dei ministri di Catania da parte del Senato. Ma non è detto che la permanenza del leader della Lega sul banco degli imputati sia lunga: l’orientamento della procura etnea sembra essere quello di chiedere il suo proscioglimento, ribadendo quanto sostenuto nella richiesta di archiviazione per il caso Gregoretti, non recepita dal Tribunale...

Ultimo aggiornamento: 09:13

