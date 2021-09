Mario Draghi è stato chiaro: «La direzione di marcia è l’estensione del Green pass. Non si tratta di decidere il se, ma a chi» imporlo e «quando». Così, per dare un segnale ancora più chiaro a Matteo Salvini e per evitare nuovi agguati alla Camera dopo il “no” leghista in Commissione, domani il governo porrà la fiducia al decreto del 6 agosto. Quello che ha introdotto l’obbligo del lasciapassare verde per il personale scolastico e per chi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati