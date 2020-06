Grecia, telefonata Di Maio-Dendias: «Rassicurazioni da Atene»

Telefonata Di Maio-Dendias per la riaperture delle frontiere della Grecia. Si è svolta questa pomeriggio una telefonata tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l'omologo greco Nikos Dendias. Al centro del colloquio - si apprende da fonti della Farnesina - soprattutto il tema dei flussi turistici. Di Maio ha ribadito la necessità di evitare qualsiasi tipo di limitazione verso l'Italia. In questo senso da parte di Atene sono arrivate delle rassicurazioni, che saranno approfondite nella visita che il 9 giugno il titolare della Farnesina farà in Grecia.

