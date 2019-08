Grande attesa a Sabaudia ma il ministro Salvini non arriva

di Giovanni Del Giaccio

Grande attesa a Sabaudia per il programmato intervento in spiaggia all'Oasi di Kufra del ministro Matteo Salvini che questa mattina, però, non arriverà nel noto centro balneare pontino, tappa della "Estate italiana" della Lega.Numerosi i giormalisti all'esterno dell'hotel "blindato" già dalle 9, Salvini era atteso per le 10 ma dal suo staff hanno fatto sapere che il ministro sarà in aula al Senato dove si discutono le mozioni sulla Tav.In giornata Salvini è atteso ad Anzio alle 17 e poi alle 21 di nuovo a Sabaudia per un comizio.