Renzi e la citazione della Tigre di Cremona: «Il governo? Parole, parole, parole...»

«Parole, parole, parole...». Matteo Renzi cita Mina e una storica canzone della "Tigre di Cremona", incisa per la prima volta nel 1972, per attaccare l'esecutivo giallo-verde. «Il Governo Salvini-Conte continua a parlare di immigrazione - scrive l'ex segretario del Pd su Facebook - la strategia di scommettere sulla paura funziona nel breve periodo. Ma alla lunga la realtà viene fuori». Renzi aggiunge che «parlano di immigrazione per non affrontare i temi su cui hanno vinto le elezioni».

«Il reddito di cittadinanza - osserva - è sparito, la Flat Tax un ricordo, la Legge Fornero è viva e lotta insieme a noi: erano solo slogan da campagna elettorale, con buona pace di chi ci ha creduto. L'unica misura partorita sino ad oggi è il Decreto Dignità: era talmente urgente che nessuno trova più il testo. Non scherzo: il decreto non è neanche stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e nessuno sa che fine abbia fatto. Quando avranno finito con la propaganda - aggiunge l'ex premier -, sarà interessante confontarci. E vedere se e quali promesse della campagna elettorale proveranno a realizzare. Al momento sono solo parole, parole, parole».

