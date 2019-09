Governo, ecco il programma diffuso da M5S: 26 punti, dall'Iva a Roma

di Francesco Pacifico

Giuseppe Conte e i capigruppo di M5S e Pd. Ma sono quasi pronte le "Linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo governo", cioè la definizione del (piattaforma Rousseau permettendo) programma del futuro governo rosso-giallo. Le ha diffuse il Movimento 5 Stelle. Il testo dovrebbe essere pronto per l'incontro che dovrebbe esserci oggi pomeriggio tra i capigruppo di M5S e Pd.



Tra i punti, e senza entrare nel merito, manovra espansiva con richiesta di flessibilità all'Europa, congelamento dell'aumento dell'Iva e alleggerimento della pressione fiscale, cuneo fiscale e salario minimo accompagnato da legge della rappresentanza ed equo compenso, investimenti contro il dissesto idrogeologico e piano per l'economia sostenibile, più fondi alle infrastrutture e alla ricerca, taglio dei parlamentari con correzioni per garantire il pluralismo, riforma del conflitto d'interessi e della giustizia, velocizzazione dei tempi della giustizia.Da notare, poi, alcune mediazioni linguistiche per superare le divisioni tra i partiti della prossima maggioranza: sull'immigrazione si punta a «una normativa che persegua la lotta al traffico illegale di persone e all’immigrazione clandestina» come vogliono i Cinquestelle, ma pure maggiore integrazione come vuole il Pd. Il tutto condito da correzioni ai decreti sicurezza «seguendo le recenti osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica». Sulle concessioni autostradali «occorre avviare la revisione» degli atti nell'ottica di tutelare i beni pubblici. Infine un riferimento su Roma per renderla «sempre più attraente per i visitatori e sempre più vivibile e sostenibile per i residenti». Governo, il programma che non c'è: 26 punti in cui regna la vaghezza di M.Ajello