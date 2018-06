Tre mesi per cambiare le poltrone più delicate: ecco le posizioni in gioco

di Michele Di Branco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Lo spoil system è giusto» ha avvertito alcuni giorni fa Luigi Di Maio. Una specie di manifesto del tutto coerente con la logica del governo del cambiamento promessa dalla maggioranza pentaleghista al potere. E le parole del vicepremier suonano come un avviso di sfratto per molte dei titolari delle decine di poltrone sottoposte alla tagliola della legge 165 del 2001: quella che affida all'esecutivo il potere di far decadere, entro 90 giorni dal giuramento, tutti i capi dipartimento dei ministeri e i segretari generali,...