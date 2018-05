Vertice al Pd: «Ora basta. M5S e Lega decidano oggi»

«Basta perdere tempo: Salvini e Di Maio decidano entro stasera se porre fine alla telenovela e dare vita al governo. Noi siamo molto preoccupati, perché si profila la nascita di un esecutivo fortemente di destra». È quanto dicono fonti Pd al termine di una riunione che, a quanto apprende l'ANSA, si è svolta questa mattina al Nazareno. Il reggente Maurizio Martina ha incontrato il coordinatore Lorenzo Guerini, i capigruppo Andrea Marcucci e Graziano Delrio e il presidente Matteo Orfini, e nel corso della mattinata altri dirigenti del partito. I Dem esprimono, a quanto viene riferito al termine dell' incontro, allarme per lo scenario che si profila, con un governo di M5s e Lega, con Fdi. Auspicano una decisione entro stasera. E se l'esecutivo politico dovesse fallire, profilano due scenari: un sostegno degli altri partiti alla nascita del governo neutrale di Cottarelli o il voto subito, a luglio.



«Noi pensiamo al blocco dell'aumento Iva per tutelare i consumatori e tutti i cittadini, Lega e M5S al risiko delle poltrone da 90 giorni», scrive su Twitter il segretario reggente del Pd Maurizio Martina. «Il Paese - aggiunge in una nota - è appeso da 90 giorni agli egoismi di Salvini e Di Maio. Altro che nuova politica, qui siamo al peggio del peggio. Risparmino agli italiani altri giorni pericolosi e dicano ora definitivamente se sono in grado o meno di avanzare un'ipotesi di governo». Nella riunione dem, tra l'altro, è emersa «preoccupazione» per l'ipotesi che si va profilando un governo marcatamente di destra. Se dovesse tornare in pista il governo Cottarelli, i Big dem hanno confermato la scelta dell'astensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA