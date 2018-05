Sui mass media Salvini oscura persino Mattarella: la lista dei leader più citati

Salvini sui media oscura anche il presidente Mattarella. Secondo un monitoraggio svolto da Mediamonitor.it su oltre 1500 fonti di informazione, dal 14 maggio al 28 maggio il presidente della Repubblica ha raccolto sui mezzi di informazione 9140 citazioni, il 32% in meno di quelle del leader leghista Matteo Salvini che nelle ultime due settimane è stato il padrone indiscusso dei media italiani oscurando, per numero di citazioni, Luigi di Maio e perfino il presidente Mattarella.

A mettere in evidenza questi risultati è il monitoraggio svolto su oltre 1500 fonti d’informazione fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog.Il leader leghista ha raccolto sui media 13.533 menzioni, lasciandosi alle spalle il pentastellato Di Maio (12.605) e Giuseppe Conte (12.361). Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha raccolto sui mezzi di informazione italiani il 32% di menzioni in meno rispetto a quelle del leader leghista (9140).Tra gli uomini nuovi dell’era leghista emerge Giancarlo Giorgetti, fedelissimo del segretario e coinvolto nella contesa per il ministero dell’Economia, che con le sue 2588 citazioni si posiziona al settimo posto della graduatoria. Resta sempre nella top ten il senatore semplice Matteo Renzi, che non esce dalla ribalta mediatica e porta a casa 2506 citazioni facendo molta ombra al segretario reggente del Pd Maurizio Martina (1632 menzioni). Al decimo posto della graduatoria c'è Carlo Cottarelli, che ha raccolto 1730 menzioni nel giorno in cui ha ricevuto l’incarico.