Martina: «Basta con il "gioco dell'oca", il Paese viene prima di tutto»

«Come Pd pensiamo che a questo punto sia urgente dare una soluzione alla crisi, superare lo stallo, risolvere una situazione come quella che abbiamo vissuto. Basta prendere tempo e traccheggiare, basta esasperare alcune logiche di parte. Basta con il gioco dell'oca, perché ancora in queste ore ci pare di vivere il gioco di tornare al punto di partenza da parte di chi ha prevalso il quattro marzo e si è proclamato vincitore senza avere i numeri per governare». Lo dice il reggente Pd Maurizio Martina, al Quirinale, dopo l'incontro con il presidente della repubblica Sergio Mattarella..

«Noi abbiamo confermato al presidente piena fiducia nella sua iniziativa che supporteremo fino in fondo.

No a incarichi al buio, no a trasformismi, no a soluzioni politiche raffazzonate, si a uno sforzo super partes».

«Noi siamo per evitare l'aumento dell'Iva in autunno - ha ribadito Martina - e quindi siamo contrari ad abbozzare soluzioni che non servono per aggredire questo nodo, così per noi è fondamentale lavorare ad un'agenda economica del Paese ,questo Paese ha fatto enormi sacrifici e non può retrocedere ora e non può buttare al mare il risultato ottenuto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA