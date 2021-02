Governo, Fratelli d'Italia voterà "no" alla fiducia a Draghi. Meloni: «Faremo opposizione patriottica»

Fratelli d'Italia voterà no alla fiducia la governo Draghi. È quanto ha deliberato all'unanimità la Direzione nazionale del partito, riunita in videoconferenza, approvando la relazione del presidente Giorgia Meloni che aveva proposto di esprimersi, mercoledì al Senato e giovedì alla Camera, contro alla fiducia al nuovo esecutivo. «Fratelli d'Italia - afferma il coordinatore della Direzione nazionale Edmondo Cirielli - si è dimostrata ancora una volta unita e continuerà a lavorare per il bene dell'Italia dall'opposizione, senza chiedere in cambio poltrone, e lo farà attraverso proposte puntuali e precise. Quello dell'opposizione sarà un ruolo che rivestiremo con la responsabilità e lo spirito patriottico che ci ha sempre contraddistinto».

«La Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia ha approvato all'unanimità la mia proposta di votare NO alla fiducia al Governo Draghi. Sono troppi i Ministri in continuità con il precedente Governo e troppo è il peso della sinistra nell'Esecutivo. Non riteniamo possibile tentare di ricostruire l'Italia con gli stessi che hanno contribuito a distruggerla». Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, su Facebook. «Faremo una opposizione patriottica, lavorando sempre per il bene della Nazione e votando di volta in volta i provvedimenti che riterremo utili per l'Italia».

