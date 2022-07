Governo, oggi la telefonata fra Draghi e Conte: lunedì l'incontro

Primo contatto, oggi, tra il premier Mario Draghi e il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Secondo quanto spiegano fonti di governo, nel pomeriggio, i due si sentiranno al telefono mentre si incontreranno lunedì prossimo. In conferenza stampa il premier ieri ha chiuso all'ipotesi di formare un nuovo esecutivo: «Il governo non rischia. E non può esistere senza il Movimento 5Stelle. Per questo non ci accontentiamo di un appoggio esterno. Conte mi ha dato rassicurazioni».

Conte: «Incontro con Draghi lunedì»

«Un colloquio telefonico oggi e ci incontreremo poi lunedì. Ne parliamo lunedì». Così il presidente del M5s Giuseppe Conte ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano dei contatti fra lui e il premier Mario Draghi, dei rapporti nel governo e se ha ancora fiducia nel presidente del consiglio.

Bonetti: problema interno ai 5 Stelle

«Le frizioni coi 5Stelle le vedo dentro ai 5Stelle, il tema mi sembra davvero tutto interno al Movimento: si è creato un pretesto per distogliere l'attenzione da questo tema»: lo ha detto la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti a margine dell'evento "Gli strumenti finanziari della politica di Coesione per rafforzare la ripresa economica e territoriale" al Pirellone di Milano. «Draghi - ha aggiunto Bonetti - ha detto con grande chiarezza che questo è un governo che nasce su questa maggioranza con uno scopo: dare risposte concrete al Paese».

Sala: crisi sarebbe tremenda per il paese

«Ci vuole coscienza in questo momento, un'eventuale crisi del governo Draghi sarebbe tremenda per noi e per il nostro Paese. Quindi dico che ci vuole molta coscienza». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando delle fibrillazioni nel governo a margine di una conferenza a Palazzo Marino, sede del Comune. «Penso che ci stiamo già avvicinando alla tornata elettorale del 2023 e quindi i partiti scelgono un profilo che ritengono adatto per arrivare al 2023 - ha aggiunto -. Come ha detto Enrico Letta bisogna richiamare in particolare, io parlo della nostra parte, i 5 stelle a chiarire il loro posizionamento, ma intanto sarà sempre il gioco delle parti».