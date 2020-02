Governo, Renzi all'attacco su facebook sulla prescrizione. Bonafede: non è una gara

Renzi continua a tenere il governo sulle spine e in un messaggio su facebook avverte: «Loro possono rinunciare ai nostri voti se vogliono ma noi non possiamo rinunciare alle nostre idee. Perché questa è la bellezza della politica: le idee».​ Il tema dello scontro è sempre quello della prescrizione, su cui oggi è intervenuto anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: «Non è una gara tra me e Renzi», ha detto.

«Sono mesi - scrive su Facebook il leader di Italia - che cerchiamo di parlare di questioni importanti, di argomentare (insieme a migliaia di giuristi) il nostro no alla riforma Bonafede, di stimolare il governo a far ripartire l'economia e il lavoro cominciando con lo sblocco dei cantieri. E invece di risponderci nel merito, che fanno? Inventano retroscena». «Parliamo di giustizia, di come garantire i diritti dei cittadini, di quanto sia cruciale evitare l'aumento dell'Iva vedendo ciò che accade in Giappone, della crescita zero e in tv i talk sono pieni di gente che discute di come scio. Le stesse testate che per una settimana hanno scritto "Avanti anche senza Renzi, in Parlamento ci sono i numeri" e hanno passato le veline di Palazzo Chigi adesso che la spallata è fallita dicono: "Italia Viva destabilizza". Il pensiero unico - prosegue Renzi - nasce così. Da tanti opinionisti che ripetono senza approfondire la stessa cosa perché la verità sta antipatica. Eppure la verità è semplice».



«Vogliono continuare con lo stillicidio di fake news e dispettucci? Facciano pure. Io non mi arrendo e continuo a stare sempre dalla stessa parte: quella dell'approfondimento, dello studio, della politica. Prenderò forse meno voti, ma non diventerò populista. Mai».



«Sul dl intercettazioni Italia Viva voterà lealmente la fiducia al testo proposto da Bonafede e approvato dal Cdm. Qualunque altra modifica potrà passare soltanto attraverso emendamenti condivisi da tutte le forze di maggioranza. Chi votasse emendamenti non condivisi con il resto della coalizione sarebbe responsabile della rottura della maggioranza. Ci auguriamo che prevalgano saggezza e unità».

