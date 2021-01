Parlare di elezioni, senza escludere un governo di unità nazionale. Provare a raffreddare gli animi dei forzisti in ebollizione, ribadendo contemporaneamente la sua fedeltà alla linea decisa con gli alleati. Il doppio salto carpiato è certamente la specialità olimpica che più si adatta a Silvio Berlusconi.

La nota che l'ex premier diffonde a metà pomeriggio è un capolavoro di ma anche: ribadisce e mette indiscussione allo stesso tempo la posizione che Forza Italia ha rappresentato con Matteo Salvini e Giorgia Meloni giovedì nell'incontro al Quirinale: nessuna alternativa al voto: «Noi avevamo avanzato la proposta di un governo di unità nazionale, proposta che è stata però subito esclusa dal Partito democratico e dai Cinque stelle. È chiaro che questo rifiuto avvicina il ricorso alle elezioni anticipate». Berlusconi cerca così di scrollarsi di dosso l'accusa di essere a rimorchio dei suoi alleati e di ricollocarsi nel ruolo di asse portante moderato della coalizione. Un senatore che conosce bene le dinamiche azzurre, la sintetizza così: «O è confuso, visto che si contraddice da solo, o è spaventato perché i parlamentari se ne vanno. Secondo me entrambe le cose».

IL PRESSING

Raccontano che la nota sia il frutto di una lunga gestazione e del pressing uguale e contrario delle due anime del partito, quella di chi sta benissimo in compagnia di Salvini e Meloni e quella di chi non vuole morire sovranista. La capogruppo della Camera, Maria Stella Gelmini, avrebbe spiegato a Berlusconi che se non fosse intervenuto in qualche modo a calmare gli animi, avrebbe a breve visto i parlamentari sfuggirgli via come sabbia dalle mani.

A convincere l'ex premier della necessità di non giocarsi la partita con la sola carta del voto in mano è stato poi l'immancabile Gianni Letta. Si vede il suo tocco, raccontano i fedelissimi del Cav, soprattutto in quel passaggio dedicato al Quirinale: «Ci siamo rivolti al Capo dello Stato affinché fosse lui ad individuare la soluzione più adeguata e più saggia, capace di coniugare il rispetto della volontà popolare e la gravità del momento di emergenza che stiamo attraversando».

La mossa dell'ex premier arriva, pero, anche alla vigilia del cruciale voto sulla relazione del Guardasigilli Bonafede. Certamente la giustizia non è il terreno più adatto per cambi di casacca. Per sicurezza, Berlusconi sta chiamando tutti i senatori, e c'è chi gli ha fatto notare che provocare lo show down sarebbe solo un favore agli alleati, non certo al partito.



LA STRATEGIA

Nella nota c'è anche un non detto. Il Cavaliere esclude esplicitamente un sostegno a un eventuale Conte ter ma anche alla cosiddetta maggioranza Ursula: insomma, è possibile evitare il voto ma soltanto con un governo di unità nazionale in cui ci siano tutti dentro, dunque anche Salvini e Meloni. La leader di Fratelli d'Italia continua ad escludere questa ipotesi. Per non lasciarle campo libero, anche il segretario della Lega è costretto a non considerare una strada che pure da tempo Giancarlo Giorgetti ritiene la migliore da percorrere: «Il governo ammucchiata, il governo tutti insieme con Pd e sinistre può essere il sogno di qualche giornalista, di qualche editore, di qualche banchiere o faccendiere fantasioso. Per me e per milioni di italiani sarebbe solo un incubo».

L'esecutivo di unità nazionale ha invece molti sostenitori all'interno dell'area moderata, fuori e dentro Forza Italia. «La proposta venuta da Berlusconi, ma anche da Giovanni Toti e Mara Carfagna, e apprezzata da Calenda e Renzi, è figlia di una visione politica patriottica», dice l'azzurro Osvaldo Napoli.

Per il senatore centrista Gaetano Quagliariello «una coalizione è tale se copre diverse sensibilità», «dire tutti le stesse cose, indossare tutti lo stesso vestito, non serve a nessuno, soprattutto ai moderati».

Ultimo aggiornamento: 09:52

