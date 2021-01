Conte ter o larghe intese? Elezioni anticipate o governo istituzionale? A consultazioni quasi terminate (oggi al Colle andranno il centrodestra e il Movimento 5 stelle) il borsino della crisi si aggiorna rapidamente. Così scendono ancora, ad esempio, le quotazioni di un terzo governo Conte, vittima dei mai palesati responsabili e della giravolta del senatore 'costruttore per una notte' Luigi Vitali. Ma lo stesso fanno anche le chances di elezioni anticipate. Queste, almeno per il momento, non sembrano interessare nessuno. Al punto che non solo nessuno le ha ancora evocate al Quirinale (potrebbe farlo Giorgia Meloni oggi) quanto quasi nessuno le chiede più ad alta voce.

Crisi. No di Renzi, Conte all’angolo. «Incarico esplorativo, non a lui»

Le soluzioni

Congelate invece le due opzioni più stabili: un Conte ter con dentro Italia Viva (le dichiarazioni di ieri di Matteo Renzi sono quasi state una pietra tombale e oggi qualcosa di molto simile potrebbe essere apposto anche dai cinquestelle) e un esecutivo di larghe intese (per il centrodestra se ne può parlare solo a Conte sconfitto definitivamente). Al contrario sono date in risalita le quotazioni di un nuovo governo PD-M5S ma senza l'attuale premier. Una possibilità che potrebbe essere valutata nei prossimi giorni con l'affidamento di un mandato esplorativo, magari - almeno in principio - ad un nome istituzionale come il presidente della Camera Roberto Fico. E la via istituzionale è al centro anche dell'ultimo titolo considerato in ascesa nel borsino della crisi: un governo istituzionale potrebbe sopperire alla mancata riuscita dell'operazione esplorativa. In buona sostanza è ancora tutto in divenire, d'altronde come sosteneva Giulio Andreotti: «In politica i tempi del sole e della pioggia sono rapidamente cangianti».

I tempi

E anche gli stessi tempi sono soggetti al cambiamento. Dopo che oggi saranno terminate le consultazioni infatti se, come recita l'opzione data per più probabile in questo momento, dal Colle verrà affidato un mandato esplorativo 'istituzionale' già nelle prossime ore (per qualcuno bisognerà aspettare l'inizio della prossima settimana) la durata della crisi si allungherà. O meglio si allungheranno di qualche giorno incontri e tentativi di mediare. Se anche questi fallissero, la carta di un esecutivo istituzionale (magari con dentro Mario Draghi come vociferato in questi giorni) diverrebbe quasi obbligatoria. In tal senso sarà interessante ascoltare la posizione di oggi del centrodestra. Qualora Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia dovessero porre un veto sulla questione, l'orizzonte delle elezioni inizierebbe ad assumere contorni ben più definiti.

