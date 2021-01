Crisi governo, diretta. Di Maio: «Inspiegabile in questo momento». Boschi: «Non cerchiamo poltrone»

«Una crisi di governo è inspiegabile. Non solo perchè siamo nel bel mezzo di una pandemia e dobbiamo fare il decreto ristori. Ma anche perchè questo è l'anno in cui l'Italia presiederà il G20 e in Italia ci sarà la conferenza globale sulla salute». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ad Agorà su Raitre. «La crisi non interessa agli italiani, ma neanche all'estero», ha sottolineato. «Io il vice premier l'ho già fatto - ha aggiunto Di Maio - conosco il valore di quella carica. La si sta descrivendo come la panacea di tutti i mali ma non è così. Ho rifiutato due volte di fare il presidente del Consiglio. In questo momento non ci interessano i giochi di Palazzo, stiamo pensando agli italiani». «Siamo vaccinati alle crisi», ha detto ancora.

"Una crisi di governo è inspiegabile. Non solo perché siamo nel mezzo di una pandemia, ma anche perché questo è l'anno in cui l'Italia sta presiedendo il G20. I rimpasti non interessano agli italiani e nemmeno all'estero".@luigidimaio #agorarai pic.twitter.com/3EfdRdSzni — Agorà (@agorarai) January 12, 2021

Boschi: « Italia Viva ha chiesto al governo di prendere il Mes »

«Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al governo di prendere il Mes, non di prendere Meb (acronimo per Maria Elena Boschi, ndr). Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi». Lo scrive Maria Elena Boschi, presidente dei deputati Iv, su Twitter.

Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al Governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi. — Maria Elena Boschi (@meb) January 12, 2021

Crimi: «Se Renzi ritira i ministri, no a nuovo governo con Iv»

«Se Renzi si rende colpevole del ritiro dei suoi ministri, con lui e Italia Viva non potrà esserci un altro governo. Esiste un limite a tutto. Se ora, nelle condizioni in cui siamo, qualcuno si chiama fuori e saluta la compagnia, per noi è fuori e resta fuori definitivamente». Lo sottolinea, in un colloquio con l'Ansa, il capo politico M5S Vito Crimi rispondendo a chi gli chiede della possibilità anche di un Conte-ter in caso di crisi. «Non si può abbattere la casa e poi fare un sorriso e dire che va tutto bene», aggiunge il senatore del Movimento.

