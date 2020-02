ROMA La gara è a chi fa per primo la mossa sbagliata. Renzi, non votando provvedimenti della maggioranza. Conte, andando a caccia di responsabili pronti a sostituire Iv. Un gioco del cerino all'incontrario dove l'incidente che può far saltare il banco è sempre possibile, anche se sinora - come è accaduto ieri sulle intercettazioni - i pontieri sono riusciti nel miracolo.Governo, Renzi e Conte vicini allo strappo: «Bene se il premier può fare senza Italia Viva»Alta tensione...

Ultimo aggiornamento: 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA