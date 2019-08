«Uomini e persone sono secondari - dice Conte -, qui si parla di temi e di programmi».



«Per quanto mi riguarda - ha sottolineato Conte a Biarritz - sono stato molto chiaro. Quella è un'esperienza politica che non rinnego, mi sono impegnato intensamente perché quell'esperienza politica potesse dare, avere e offrire soluzioni positive per il Paese, si è arrivati poi a un punto, e ho anche spiegato con dovizia di particolari, come e perché si è arrivati a quel punto, quella è una stagione politica per me chiusa».



Da Nazareno nessun commento. A stretto giro non arriva alcun commento dal Nazareno alle parole di Giuseppe Conte a Biarritz.

«Quella con la Lega è un'esperienza politica che io non rinnego» ma «è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi riguarda». Lo ha detto il premier a Biarritz.