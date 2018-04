Consultazioni al via ma ci vorrà più di un giro. C'è l'ipotesi esploratore

di Diodato Pirone

Esattamente un mese dopo le elezioni del 4 marzo entra ufficialmente in scena il Quirinale. Da domani parte il primo giro di consultazioni per la formazione del nuovo governo: si parte alle 10,30, con la neoeletta presidente del Senato, Elisabetta Casellati e si chiude dopodomani, alle 16,30 con la delegazione del Movimento 5Stelle. Nel giro di quarantotto ore Sergio Mattarella riceverà al Quirinale tutte le delegazioni dei partiti presenti in Parlamento, comprese quelle dei Gruppi Misti di entrambe le Camere, per ascoltare le loro...