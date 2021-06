Conte, attesa per la conferenza stampa: i nodi M5S e i rapporti con Grillo. Diretta dalle 17,30

Attesa per la conferenza stampa di Giuseppe Conte, in programma oggi alle 17.30 presso la Sala del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma. Dopo gli attriti dei giorni scorsi ieri si è riaperto il dialogo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte per provare a trovare una soluzione alla grave crisi in cui era sprofondato il Movimento. Un contatto, una telefonata, che sembrava aver sbloccato la trattativa. In realtà tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo restano delle distanze su più temi. E sarà proprio l'ex premier a chiarirli oggi in conferenza stampa.

Conte in conferenza stampa, i nodi sul tavolo

La telefonata tra Grillo e Conte sembrava aver aperto la porta ad un tentativo di ricomposizione della frattura all'interno del Movimento. Il garante, raccontano fonti accreditate, avrebbe rinunciato ad alcuni punti contesi con Conte, come quelli relativi alla comunicazione e alle nomine che rimarrebbero in mano al nuovo capo politico. Grillo manterrebbe il ruolo di garante come richiesto anche da diversi parlamentari nelle ultime ore. «Come farà ora Conte a dire di no?» hanno commentato i parlamentari 5 Stelle che sperano ora di poter portare a casa la pace tra i due contendenti.