Giulia Bongiorno: «Prescrizione? Una bomba atomica. Bonafede superficiale, riforma vuota»

di Alberto Gentili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Senatrice Giulia Bongiorno, lei definì lo stop alla prescrizione una bomba sul processo penale. La bomba esploderà il primo gennaio, quando la riforma entrerà in vigore. Preoccupata? «Solo coloro che non calpestano quotidianamente la polvere dei tribunali possono pensare che questo blocco della prescrizione non sia una bomba atomica. Chiunque conosce la procedura penale sa perfettamente che, siccome esiste un carico processuale particolarmente pesante, le udienze sono fissate in ragione di quando si prescrive il...