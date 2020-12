Come ogni anno il 9 dicembre 2020 si celebra la Giornata Mondiale Anticorruzione. L’appuntamento di quest’anno per The Good Lobby non è solo un’occasione per ribadire l’importanza cruciale per il nostro Paese di contrastare i fenomeni che favoriscono il proliferare di tangenti e malaffare, quali la mancanza di trasparenza in settori chiave come il lobbying e i finanziamenti alla politica o la scarsa tutela dei whistleblower.



The Good Lobby evidenzia come la realtà che si sta vivendo sia profondamente diversa rispetto a un anno fa, e diverse sono le strade che la corruzione ha percorso e potrà percorrere per inquinare e trarre profitto dalle difficoltà di questa situazione di emergenza. Basti pensare ai rischi che si possono creare in assenza della necessaria trasparenza riguardo alle future azioni legate al Recovery Fund.



The Good Lobby presenta in questa occasione un report con le “10 MOSSE” per eliminare sul nascere la corruzione.Grazie all’applicazione di queste 10 MOSSE dipende il futuro del nostro Paese anche, e soprattutto, in termini economici. Le 10 proposte riguardano soprattutto una maggior tutela sul fronte dei conflitti di interesse, dei finanzaiamenti ai partiti, dei fondi del Recovery Fund, norme per combattere la corruzione fra privati e una maggior tutela di chi denunzia irregoalrità

