Giorgia Meloni prima in Europa per consenso, quarta nel mondo davanti al presidente Usa Joe Biden

A dicembre Forbes l'aveva incoronata settima donna più potente del mondo. Oggi, Giorgia Meloni è prima in Europa per consenso fra i capi di governo e quarta nel mondo, superando Joe Biden. È quanto emerge dalla rilevazione sul gradimento dei leader mondiali secondo il 'Global leader approval tracker' dell'americana 'Morning Consult'.

Prime Minister Giorgia Meloni is the most popular leader in the European Union, according to our weekly Global Leader Approval Ratings tracker. https://t.co/wRhUGstJrS pic.twitter.com/8mPaaEN0Ut

— Morning Consult (@MorningConsult) January 12, 2023