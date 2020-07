Meloni, Solange le legge la mano: «Ha una forza incredibile, da settembre brillerà»

La mano di Giorgia Meloni «ha una linea della fertilità molto marcata, se volesse, potrebbe avere presto un altro figlio», parola di Solange. Il sensitivo della televisione, in un'intervista a Novella 2000, ha raccontato di aver letto la mano alla leader di Fratelli d'Italia e di aver trovato «uno scricciolo di donna, con una enorme potenza dentro». La lettura di Solange della mano della Meloni è particolarmente articolata: «Ha un monte di Venere molto carnoso, segno che è una donna che non si ferma mai, sempre attiva e in movimento, e la linea della vita è lunghissima, ma con molte “graticole”, che sono quei segnetti che indicano che ha dovuto combattere moltissimo».

Il meglio, però, starebbe per arrivare: «Nella vita ha lottato tanto, ed è sempre arrivata a un passo dal massimo, a 99. Da settembre, cambia tutto, arriva finalmente il 100». Ma nessun ribaltone in vista nel centrodestra: «Ho letto la mano di Salvini, e ho visto che avrà un agosto eccezionale. La Meloni brillerà da settembre». Ma in agenda non c'è il matrimonio: «No, niente nozze. È molto legata agli affetti. Aveva un legame fortissimo con la nonna, e ho visto che sul cellulare ha la foto della figlia». Insomma, secondo Solange, il futuro ha grosse cose in serbo per Giorgia Meloni: «Il 2021 sarà un anno eccezionale per lei».



