Giorgia Meloni, nota di Palazzo Chigi: va chiamata "il presidente del Consiglio". E lei precisa: «Fate come credete»

Giorgia Meloni deve essere chiamata «il presidente del Consiglio dei ministri». A comunicarlo ufficialmente è Palazzo Chigi, in una nota destinata a tutti i ministeri con in calce la firma di Carlo Deodato, il nuovo segretario generale della presidenza. Il testo rimbalzato sui social è stato postato anche dallo spin doctor Claudio Velardi, ex consigliere di Massimo D'Alema a Palazzo Chigi. «Per opportuna informazione si comunica che l'appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio dei Ministri è: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni"».

Le comunicazioni di Meloni e la nota ufficiale

Meloni quindi vuole essere chiamata al maschile. Una comunicazione che in realtà era già diventata ufficiale nelle note inviate dal suo staff di comunicazione ai giornalisti, nelle quali la leader di Fratelli d'Italia viene chiamata «il presidente del Consiglio». Ora la scelta grammaticale compare in una circolare ufficiale.

Meloni: «Io mi occupo di bollette e tasse, chiamatemi anche Giorgia»

In serata è arrivata la replica della premier: «Leggo che il principale tema di discussione di oggi sarebbe su circolari burocratiche interne, più o meno sbagliate, attorno al grande tema di come definire la prima donna Presidente del Consiglio. Fate pure. Io mi sto occupando di bollette, tasse, lavoro, certezza della pena, manovra di bilancio. Per come la vedo io, potete chiamarmi come credete, anche Giorgia».

La circolare e la precisazione

In precedenza era stata diffusa una nota con la quale era stato comunicato quale appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio la dicitura “il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri”. In merito a quella nota è arrivata successivamente una comunicazione inviata dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Carlo Deodato nella quale si precisa che «tale formula è stata adottata dagli uffici della Presidenza in quanto indicata come la più corretta dall’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze. Tuttavia, il Presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni, chiede che l’appellativo da utilizzare nelle comunicazioni istituzionali sia “Il Presidente del Consiglio dei Ministri”. Si chiede, quindi, di non tener conto della nota in oggetto, in quanto sostituita dalla presente».